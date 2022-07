Jugendliche organisieren Christopher Street Day in Friedrichshafen

Am Samstag findet in der Friedrichshafener Innenstadt ein Christopher Street Day statt. Mit der Veranstaltung will das Organisationsteam auf das Thema Diskriminierung aufmerksam machen.

Immer wieder würden schwule, lesbische und transsexuelle Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben Ausgrenzung erleben, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb haben sich queere Jugendliche dazu entschlossen, einen Christopher Street Day in Friedrichshafen zu organisieren. In vielen deutschen Städten gab es in diesem Jahr bereits Veranstaltungen zum Christopher Street Day - meist mit bunten Paraden. Dabei soll vor allem die Vielfalt gefeiert werden.

Mehrere hundert Teilnehmende erwartet

Das Organisationsteam erwartet beim Christopher Street Day in Friedrichshafen mehrere hundert Teilnehmende. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 13 Uhr am Franziskusplatz. Geplant ist unter anderem ein bunter Demonstrationszug zur Musikmuschel an der Uferpromenade. Dort soll es mehrere Redebeiträge von queeren Menschen geben, die aus ihrem Alltag berichten. Auch eine Schweigeminute sowie verschiedene Musikbeiträge sind geplant. Die Veranstaltung hat zwei Mottos: "Gleiche Rechte für alle" und "Jetzt erst recht".

Organisatoren rechnen mit Zwischenfällen

Schon im Vorfeld rechnete das Organisationsteam damit, dass die Veranstaltung von Dritten gestört wird – etwa durch Beleidigungen. Die Polizei habe keine Hinweise auf Gefährdungen der Veranstaltung erhalten, so ein Sprecher gegenüber dem SWR. Man werde die Lage aber im Blick behalten.