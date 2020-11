Die Rettungshubschrauber-Station "Christoph 45" soll am Klinikum in Friedrichshafen (Bodenseekreis) bleiben. Dafür hat sich der Kreistag am Mittwoch einstimmig in einer Resolution ausgesprochen.

Ein Gutachten des baden-württembergischen Innenministeriums hatte empfohlen, den Standort des Hubschraubers in den Landkreis Ravensburg nach Bavendorf zu verlegen: Am Bodensee gebe es zu viele Nebeltage, zudem sei die Entfernung zu den Kreisen Sigmaringen und Zollern-Alb zu groß. Rettungshubschrauber am Bodensee wichtig Alle Fraktionen im Kreistag des Bodenseekreises wiesen das zurück. Dass der Hubschrauber wegen Nebels am See häufig nicht starten könne, stimme nicht. Gerade im Bodenseekreis mit dem hohen Verkehrsaufkommen, mit den Großbetrieben und mit den großen Messen in Friedrichshafen sei ein in unmittelbarer Nähe stationierter Rettungshubschrauber sehr wichtig.