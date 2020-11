per Mail teilen

Der Christkindlesmarkt in Ravensburg fällt jetzt doch komplett aus. Er ist einer der letzten Weihnachtsmärkte in der Region Bodensee-Oberschwaben, der abgesagt wurde.

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) begründet die Absage mit den steigenden Corona-Infektionszahlen. Selbst ein entzerrtes Konzept hätte nicht verhindern können, dass sich vor den Hütten Sammelpunkte bilden, so Rapp.

"Ein Christkindlesmarkt lockt Menschen aus allen möglichen Regionen an, [...] dadurch wäre es zu einer Frequenz gekommen, die wir in der jetzigen Situation nicht verantworten können." Daniel Rapp, Oberbürgermeister von Ravensburg

Aussteller wurden informiert

Die Stadt schickte den Ausstellern am Dienstag eine Absage. Eine Entschädigung für die Budenbetreiber gebe es nicht. "Für die Pandemie kann niemand etwas, das ist höhere Gewalt", so Rapp. Den Ausstellern sei klar gewesen, dass der Christkindlesmarkt auf der Kippe stand.

Weihnachtliche Stimmung für Einzelhandel

Ein Teil des Geldes, das die Stadt durch die Absage des Marktes einspart, soll nun in Weihnachtsdekoration investiert werden. Sie soll die Straßen erleuchten und weihnachtliche Atmosphäre verbreiten, ohne dass es zu Massenansammlungen komme. Weihnachtliche Stimmung in der Stadt sei grade für den Einzelhandel wichtig, so Rapp.