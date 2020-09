Die Stadt Biberach hat nach dem Schützenfest nun auch den Christkindles-Markt für dieses Jahr abgesagt. Die Marktbeschicker sind laut Stadtverwaltung bereits informiert.

"Wir hätten den Markt aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen nicht in der gewohnten Qualität abhalten können", erklärte Organisator Wolfgang Winter. Den Biberacher Christkindles-Markt zeichne vor allem der "Weihnachtsdorf-Charakter" aus. Ein Weihnachtsdorf mit eng aneinandergereihten Hütten, die eine gemütliche Atmosphäre schaffen, sei aber nicht möglich. Alternativen seien geprüft, aber letztlich verworfen worden. Deshalb hätten sich die Verantwortlichen nun schweren Herzens für die Absage entschieden.

So wird es dieses Jahr im Advent nicht in Biberach ausschauen: Der Christkindles-Markt ist abgesagt. Imago imago stock&people -

Frühe Entscheidung schaffe Planungssicherheit

Die frühe Entscheidung schaffe Planungssicherheit für die Marktbeschicker, so die Stadtverwaltung. Alle Händler wurden bereits informiert. Ob es gelingt, kleine Angebote angedockt an den Wochenmarkt zu ermöglichen, werde noch geprüft.

Auch das "Christkindle ralassa" fällt 2020 aus. Pressestelle Stadtverwaltung Biberach

Auch "Christkindle ralassa" fällt aus

Auch das traditionelle "Christkindle ralassa" an Heiligabend auf dem Biberacher Marktplatz wird es nach Angaben einer Stadtsprecherin in diesem Jahr nicht geben. Das Abseilen einer Christkindfigur am Giebel der Guttermann’schen Häuser direkt am Marktplatz ist ein rund 200 Jahre alter Brauch. Dazu versammeln sich tausende Biberacher. Mitglieder des Biberacher Hospitalrates verteilen Lebkuchen an die Kinder. Gegen 17:30 Uhr wird das Licht am Marktplatz gelöscht. Die Stadtkapelle spielt Weihnachtslieder. Zu "Stille Nacht, heilige Nacht" wird dann die Figur des Christkinds heruntergelassen.