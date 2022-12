"Christkindle ralassa" läutet Heiligabend in Biberach ein

In Biberach beginnt der Heilige Abend mit dem "Christkindle ralassa". Der Brauch ist über 200 Jahre alt. Ab der Dämmerung werden tausende Besucher auf dem Marktplatz erwartet.

Das "Christkindle ralassa" ist der traditionelle Beginn von Heiligabend in Biberach. So auch in diesem Jahr, wie die Stadtverwaltung ankündigt. Die städtische Hospital-Stiftung ist seit gut 100 Jahren für den Brauch verantwortlich. Er besteht bereits seit 200 Jahren. Tausende Besucherinnen und Besucher kommen ab der Dämmerung zum festlich beleuchteten Marktplatz. In den vergangenen beiden Jahren wurde das "Christkindle ralassa" aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

So läuft das "Christkindle ralassa" in Biberach ab

Ab 17 Uhr verteilen Mitglieder des Gemeinderates Lebkuchen an Kinder. 5.000 Stück liegen bereit. Um 17:30 Uhr gehen die Lichter aus. Musiker aus verschiedenen Biberacher Orchestern spielen Weihnachtsmusik unter Leitung von Musikdirektor Andreas Winter. Zu "Stille Nacht, heilige Nacht" schwebt die beleuchtete Christuspuppe traditionell an der Fassade der historischen Gutermann'schen Häuser zur Erde.

Wenn sie wieder oben ist, gehen die Lichter Jahr für Jahr unter lautem Glockengeläut der Stadtpfarrkirche wieder an. Dann ist es richtig Weihnachten in Biberach und die Menschen gehen nach Hause zur Bescherung.

200 Jahre "Christkindle ralassa"

Im 19. Jahrhundert hatte ein Apotheker an seinem Haus, der ehemaligen Kron-Apotheke in der Hindenburgstraße, begonnen. Zwei Konditoren führten die Tradition später in privater Regie fort. Weil immer mehr Kinder am Heiligen Abend dazu kamen, übernahm 1904 die städtische Stiftung "Hospital zum heiligen Geist" die Aufgabe und verlegte die Veranstaltung in den Spitalhof. Weil auch der irgendwann zu klein wurde, findet das "Christkindle Ralassa" seit 1960 auf dem Biberacher Marktplatz statt.