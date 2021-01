Die Christbäume werden in diesem Jahr in vielen Orten nicht wie sonst üblich von Vereinen abgeholt. Laut Landratsamt Sigmaringen etwa ist es wegen der Corona-Verordnung nicht erlaubt. Vereine in Bad Saulgau und in Salem (Bodenseekreis) haben die Sammlung bereits abgesagt. In anderen Gemeinden gibt es Ausnahmen, etwa in Laupheim (Kreis Biberach), dort holt die Funkengemeinschaft die ausgedienten Tannenbäume ab. Ob es allerdings auch ein Funkenfeuer gibt, ist laut Verein noch ungewiss. Christbäume können überall auch an Wertstoffhöfen oder vereinbarten Sammelstellen abgegeben werden - meistens kostenlos.