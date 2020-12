per Mail teilen

Am Dienstag startet um 17 Uhr eine Video-Aktion zum traditionsreichen "Christkindle ralassa" in Biberach. Die Veranstaltung an Heilig Abend mit tausenden Besuchern ist coronabedingt dieses Jahr abgesagt. Stattdessen sind auf der Internet-Plattform Youtube Videos dazu zu sehen.