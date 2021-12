Ein Chemieunfall in Hörbranz in Vorarlberg hat am Freitag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. In einer Chemiefirma gab es laut Landespolizei in einem Tank mit Salpetersäure eine chemische Reaktion, es traten giftige Gase aus. Verletzt wurde niemand, die Umgebung aber musste großräumig abgesperrt werden. Die Landesstraße 190 bei Hörbranz blieb mehrere Stunde gesperrt.