Charta zum Schutz des Bodensees vor Plastikmüll

Die Bodensee-Stiftung und der Global Nature Fund, beide mit Sitz in Radolfzell (Kreis Konstanz), wollen den Bodensee vor Plastikmüll schützen. Sie haben eine "Seen Charta" veröffentlicht.

Die Charta zur Reduzierung und Vermeidung von Plastikmüll in Seen sei bereits an erste Kommunen rund um den Bodensee verschickt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Bodensee-Stiftung. Kommunen, die die Charta unterzeichnen, verpflichten sich, den Bodensee und die Zuflüsse vor der Verschmutzung durch Plastikmüll und Mikroplastik zu schützen und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung zu ergreifen.

Lage am Bodensee noch nicht besorgniserregend

Die freiwillige Selbstverpflichtung soll die Städte und Gemeinden motivieren, mit gutem Beispiel voranzugehen, heißt es in der Mitteilung der Bodensee-Stiftung. Hierbei würden die Kommunen von der Stiftung unterstützt. Zwar sei die Situation am Bodensee aktuell nicht besorgniserregend, aber Wachsamkeit und Vorsorge seien sinnvoll, um frühzeitig weitere Mikroplastikeinträge zu vermeiden, so Marion Hammerl, Geschäftsführerin der Bodensee-Stiftung.

"Die Selbstverpflichtung ist kein Lippenbekenntnis, sondern ein Startschuss."

Pfandsysteme, Verpackungssteuer und moderne Kläranlagen

Die Charta enthält Vorschläge, wie die Kommunen Plastikmüll vermeiden und Einträge in den See reduzieren können. Mit Beispielen aus Bereichen wie Gastronomie, Sport oder Wochenmarkt. So könnte zum Beispiel Mehrweggeschirr bei Veranstaltungen Pflicht werden, Kommunen könnten entsprechende Pfandsysteme unterstützen oder Geschirrmobile zum Verleih anbieten. Wasserspender an öffentlichen Plätzen könnten dazu beitragen, dass weniger Plastikflaschen gekauft werden. Und Kommunen könnten auf Sportplätzen auf belastendes Granulat verzichten.

Aktionstage und Infoveranstaltungen

Mit Aktionstagen und Infoveranstaltungen zum Beispiel auf Wochenmärkten könnten Städte und Gemeinden für den Verzicht auf Plastik und für nachhaltiges Einkaufen werben. Aber auch teure und aufwendigere Maßnahmen sind denkbar. So plant zum Beispiel die Stadt Lindau nach eigenen Angaben, ihr Klärwerk aufzurüsten, um auch Mikroplastik aus dem Wasser filtern zu können.

Charta für den Bodensee und die ganze Welt

Die am Bodensee entwickelte "Seen Charta" soll in Zukunft auch anderen Seenregionen weltweit zur Verfügung gestellt werden. In den kommenden Monaten wollen die Bodensee-Stiftung und der Global Nature Fund aber erst einmal Erfahrungen am Bodensee sammeln und sehen, welche Maßnahmen umsetzbar sind.