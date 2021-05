per Mail teilen

Das Lindauer Kunstmuseum zeigt ab Mittwoch die Sonderausstellung "Paradiesische Gärten" mit Werken von Marc Chagall. Das Museum darf öffnen dank niedriger Inzidenzwerte. Chagalls Bilder zeigen die üppige Vegetation südlicher Länder und Blumen in allen Farben - passend zur Lindauer Gartenschau, die am 20. Mai öffnet. Es sei die schönste und interessanteste Chagall-Ausstellung geworden, die er bislang organisiert habe, so Kurator Roland Doschka. Die Chagall-Ausstellung ist täglich bis Ende Oktober zu sehen.