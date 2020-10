Der Freizeitpark Center Parcs Allgäu in Leutkirch (Kreis Ravensburg) zieht eine positive Bilanz des Geschäfts in den Sommermonaten. Es habe mehr Gäste als im Vergleichszeitraum des Vorjahres gegeben. Rund 60 Prozent aller Besucher reisten aus Baden-Württemberg oder Bayern an, schreibt das Unternehmen. Die finanziellen Verluste durch die coronabedingte Schließung des Parks mit seinen 1.000 Ferienhäusern im Frühjahr werden sich aber nicht ausgleichen lassen, so heißt es von Center Parcs. Der Freizeitpark war von Mitte März bis Ende Mai wegen Corona geschlossen.