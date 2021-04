per Mail teilen

Wer soll der nächste Kanzlerkandidat der CDU bei der Bundestagswahl werden? Markus Söder oder Armin Laschet? CDU-Politiker vom Bodensee und aus Oberschwaben fordern eine rasche Einigung.

Die Grünen haben sich geeinigt: Am Montag haben sie Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin vorgestellt. Ganz unaufgeregt, hinter den Kulissen, haben sie sich auf eine Kandidatin geeinigt. In der Union bleibt diese Frage hingegen weiter ungeklärt. Und auch in der Region Bodensee-Oberschwaben gibt es unterschiedliche Meinungen, wer es machen soll.

Demokratischer Prozess oder schädigendes Verhalten?

Levin Eisenmann, CDU-Politiker aus dem Wahlkreis Konstanz, wünscht sich Armin Laschet, der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen aus dem Wahlkreis Bodensee wünscht sich Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union. Riebsamen sieht in der nach wie vor ungeklärten Kanzlerkandidaten-Frage bisher kein Problem. Er gehe davon aus, dass die Frage in den nächsten Tagen geklärt werde, sagte er dem SWR.

"Das ist ein ganz normaler Vorgang in einem demokratischen Prozess und ich bin dankbar dafür, dass wir mit den beiden hochverdienten Ministerpräsidenten zwei gute Kandidaten haben, die zur Wahl stehen." Lothar Riebsamen, CDU-Bundestagsabgeordneter Wahlkreis Bodensee

Sein Fraktionskollege Axel Müller aus Ravensburg sieht die Entwicklung kritischer. "Ich glaube nicht, dass die Wählerinnen und Wähler das gut finden, was wir gerade für ein Bild abgeben", sagte Müller dem SWR. Es sei auch nicht an den einzelnen Abgeordneten aus den Wahlkreisen, nun zu sagen, wer Kanzlerkandidat werden solle. Das müssten Parteigremien entscheiden.

Axel Müller, Bundestagsabgeordneter aus Ravensburg hofft, dass die Parteigremien bald entscheiden. SWR

K-Frage spaltet Union

Sein Namenskollege Ulrich Müller, früherer CDU-Landesminister sieht seine Partei vor einem Dilemma. Denn der Streit verlaufe zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU, aber auch zwischen CDU-Basis und CDU-Parteiführung. "Ein nicht unerheblicher Teil der CDU-Basis will Markus Söder, weil man sich damit ein besseres Wahlergebnis verspricht", so Ulrich Müller. Armin Laschet hingegen führe als Ministerpräsident erfolgreich eine Koalition mit der FDP und habe als Parteichef die CDU befriedet. Ihm fehle jedoch die Unterstützung in der breiten Bevölkerung.

Dieses Dilemma müsse schnell aufgelöst werden, so Müller, denn sonst drohe die Gefahr, dass egal wer von beiden aufgestellt wird, die Wähler von der CDU nichts mehr wissen wollten.

"Schnelle Einigung notwendig"

Ähnlich sieht das auch Levin Eisenmann, stellvertretender Vorsitzender im CDU-Stadtverband Konstanz und Kandidat für die vergangene Landtagswahl. Im SWR-Hörfunk sagte er: "Das wirft uns so wenige Monate vor der Bundestagswahl zurück. Jetzt können sich die Spitzenkandidaten der anderen Parteien bereits profilieren, während wir mit so einer ungelösten Personalfrage hinterherhinken." Er hoffe deshalb auf eine schnelle Einigung, am besten noch heute.