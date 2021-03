Die Oberbürgermeister von Konstanz und Ravensburg, Burchardt und Rapp, sowie die Oberbürgermeisterin von Baden-Baden, Mergen, fordern die komplette Erneuerung der Landes-CDU. In einem gemeinsamen Brandbrief schreiben sie: Was die CDU vermittle, gehe am heutigen Lebensgefühl und den Bedürfnissen der Menschen völlig vorbei. Deshalb verliere die Partei Wahlen. Und das müsse sich ändern. Künftig müsse die CDU unter anderem für Wirtschaft und Klimaschutz stehen, für alle Formen von Partnerschaft und Sexualität und für mehr Bürgerbeteiligung. Nötige personelle Veränderungen sprechen die Verfasser des offenen Briefs nicht an.