Mit der konstituierenden Sitzung des Bundestages beginnt für Wolfgang Dahler (CDU) aus dem Wahlkreis Biberach das Leben als Abgeordneter. Was er bewirken will.

Wolfgang Dahler von der CDU startet mit der konstituierenden Sitzung des Bundestags am Dienstag in sein Leben als Abgeordneter. Er vertritt den Wahlkreis Biberach und folgt auf Josef Rief (CDU), der 16 Jahre lang das nördliche Oberschwaben in Berlin vertreten hat.

Dahler ist Rechtsanwalt und lebt in Uttenweiler

Er freue sich, sagte Wolfgang Dahler dem SWR vor der konstituierenden Sitzung, und sei entspannt. Er verspreche sich Abwechslung von seiner neuen Aufgabe. Für Berlin habe er sich sogar in Ausgaben gestürzt, sagte er schmunzelnd.

Ich habe tatsächlich eine neue Krawatte gekauft, einfach um eine zu haben, die keinen Fleck hat, die gut aussieht. So ein bisschen muss man sich ja auch hübsch machen.

Dahler ist 49 Jahre alt und Rechtsanwalt von Beruf. Er lebt in Uttenweiler im Kreis Biberach.

Dahler übernimmt Wohnung und Büro vom CDU-Vorgänger

Auch beim Thema Unterbringung folgt er auf seinen Vorgänger Josef Rief und übernimmt ab April dessen Wohnung in Berlin - knapp 50 Quadratmeter im Bezirk Mitte. Das Büro im Bundestag übernimmt Dahler zunächst ebenfalls von Rief. Ob das so bleibt, ist aber noch unklar.

Bei seiner Arbeit wird Wolfgang Dahler in Zukunft von einem Team unterstützt: zwei Mitarbeitende in Berlin und zwei im Wahlkreis. Das Wahlkreisbüro ist im Haus der CDU-Kreisgeschäftsstelle angesiedelt.

Wolfgang Dahler ist einer von insgesamt zehn Bundestagsabgeordneten, die die Region Bodensee-Oberschwaben künftig in Berlin vertreten. SWR Silas Schwab

Politischer Schwerpunkt: Infrastrukturprojekte

Für seinen Wahlkreis erachtet Wolfgang Dahler die Infrastrukturprojekte als besonders wichtig, darunter die Ortsumfahrung Ochsenhausen/Erlenmoos im Zuge der B312, aber auch andere Straßenprojekte. Außerdem will er Fortschritte auf der Schiene erreichen.

Neben Wolfgang Dahler sitzen neun weitere Abgeordnete aus der Region Bodensee-Oberschwaben im neuen Bundestag: Andreas Jung, Volker Mayer-Lay, Axel Müller und Thomas Bareiß (alle CDU), Agnieszka Brugger und Anja Reinalter von den Grünen, Martin Gerster und Lina Seitzl von der SPD sowie Alice Weidel, AfD.