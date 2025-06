Carl Laemmle Produzentenpreis geht an Gabriele M. Walther

Was ist der Carl Laemmle Produzentenpreis?

Der Carl Laemmle Produzentenpreis erinnert an den 1867 in Laupheim geborenen Carl Laemmle, der als Filmproduzent die "Universal Studios" in Los Angeles gründete und damit als einer der Gründerväter Hollywoods gilt.

Vergeben wird die Auszeichnung seit 2017 von der Stadt Laupheim und der "Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen", sie ist mit 40.000 Euro dotiert. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Roland Emmerich, Gabriela Sperl und Thomas Kufus.

In der Jury 2024 saßen unter anderem Christine Strobl, Programmdirektorin der ARD, der Landrat des Kreises Biberach, Mario Glaser, und der Begründer der Filmfestspiele Biberach, Adrian Kutter.