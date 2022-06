Carl Herzog von Württemberg ist gestorben

Carl Herzog von Württemberg ist tot. Er starb am Dienstagvormittag mit 85 Jahren in einer Klinik in Ravensburg. Er lebte bis zuletzt auf Schloss Altshausen im Kreis Ravensburg.

Carl Herzog von Württemberg kämpfte bereits seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Mit ihm verliert das Land einen Förderer und heimlichen Landesvater. Als Chef des Hauses Württemberg machte er weder aus der Liebe zum Land einen Hehl, noch daraus, die Monarchie für die bestmögliche Staatsform zu halten. Erbfolger des Hauses Württemberg Geboren wurde Herzog Carl am 1. August 1936 in Friedrichshafen als Sohn von Philipp II. Albrecht Herzog von Württemberg und dessen Frau Rosa. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Riedlingen (Kreis Biberach) studierte Carl Rechtswissenschaften und wurde Erbfolger des Hauses Württemberg. Unternehmerisch tätig war er als Chef der "Hofkammer des Hauses Württemberg" mit Tausenden Hektar an Wald, Wiesen, Äckern und Weinbergen. Schloss Altshausen: Das weiße Gebäude ist das Alte Schloss, einstige Residenz des Deutschordens. Links und rechts das Neue Schloss mit der Schlosskirche. SWR Hildegard Eichenhofer Viele Ehrenämter und Kontakte zur Politik Dass das Land Baden-Württemberg auch den Namen seiner Familie trägt, verstand er als persönliche Verpflichtung. In seinem kulturellen und sozialen Engagement war der gebürtige Friedrichshafener unermüdlich. Herzog Carl suchte stets Kontakt zu Politikern und bekleidete bis zu 30 Ehrenämter. Er sammelte Spenden für Schulen, Hochschulen und Kulturdenkmäler. Er stand auch jahrelang an der Spitze der SWR-Aktion "Herzenssache", mit deren Hilfe Millionenspenden für kranke und behinderte Kinder gesammelt wurden. Das Torhaus des Neuen Schlosses Altshausen SWR Hildegard Eichenhofer Liebäugelte mit Gang in die Politik Lange Zeit hatte sich Herzog Carl überlegt, in die Politik zu gehen. Dass er sich anders entschied, bewahrte ihm die "Narrenfreiheit", wie er sagt, "ohne innerparteiliche Rücksichtnahme unbequeme Dinge ansprechen zu können", auf kommunaler Ebene wie auf Landesebene. Mit seiner Ehefrau Diane hatte er sechs Kinder. Sein ältester Sohn Friedrich starb 2018 bei einem Autounfall. Carl Herzog von Württemberg stammte aus der katholischen Linie eines der ältesten früher regierenden Adelshäuser im deutschsprachigen Raum. Folgte Vater als Chef des Adelshauses Bis zur Auflösung der Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg herrschte das Adelsgeschlecht über große Gebiete Südwestdeutschlands. 1918 dankte König Wilhelm II. ab und nahm den Titel eines Herzogs zu Württemberg an. Nach dem Tod seines Vaters 1975 wurde Herzog Carl Chef des Adelshauses.

