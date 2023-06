Mittagstisch der Caritas Konstanz sucht Ehrenamtliche

per Mail teilen

In diesem Jahr hat der Mittagstisch in Konstanz sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Seit der Gründung wurden 110.000 Essen ausgegeben. Jetzt werden weitere Ehrenamtliche gesucht.

Die Caritas Konstanz sucht dringend Ehrenamtliche für ihren Mittagstisch. Dieser ist ein Angebot für Menschen mit geringem Einkommen. Um den Mittagstisch weiter in vollem Umfang anbieten zu können, brauche man mehr freiwillige Helferinnen und Helfer, heißt es von der Caritas.

Jeden Mittag von Montag bis Freitag gibt es in der Konstanzer Pfarrgemeinde St. Gallus für 1,50 Euro bis 3 Euro eine warme Mahlzeit. Laut Caritas kommen rund 30 Gäste täglich. Es sind Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben oder einsam sind. Seit der Gründung der Mittagstisch-Initiative vor gut 25 Jahren wurden so rund 110.000 Essen ausgegeben.

Ehrenamtliche mit Führerschein werden gesucht

Über 25.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit wurden seit der Gründung investiert. Mitgewirkt haben laut Caritas über 100 Ehrenamtliche. Sie haben gekocht, Tische gedeckt, aufgeräumt und geputzt. Die Pfarrgemeinde stellt kostenlos Räume, Strom und Inventar des Gemeindezentrums bereit.

Damit der Mittagstisch weiterhin in vollem Umfang angeboten werden kann, braucht die Caritas Freiwillige. Vor allem solche, die einen Führerschein besitzen und die Lebensmittelspenden einsammeln oder das in einer Pflegeeinrichtung zubereitete Essen abholen können. Ein bis zwei Stunden Einsatz pro Woche seien bereits eine große Entlastung, so Martina Ummenhofer von der Caritas.