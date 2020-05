per Mail teilen

Die Campingplätze im Süden Deutschlands erleben derzeit eine Nachfrage wie noch nie. Viele Campingplätze, auch am Bodensee, hätten so viele Anfragen, dass sie das Telefon nicht mehr bedienen.

Das sagten die Sprecher der baden-württembergischen und bayrischen Campingplatz-Unternehmen dem SWR. Wegen der vielen Anrufe werde oft gebeten, per E-Mail anzufragen.

Pfingst- und Sommerferien schon ausgebucht

Der Campingplatz Gohren in Kressbronn, der größte am Bodensee, ist nach eigenen Angaben wie jedes Jahr über Pfingsten und die Sommerferien ausgebucht. So viele Anfragen habe es aber noch nie gegeben.

Urlaub in Deutschland statt in Italien oder Österreich

Camping-Urlauber, die bisher nach Italien oder Österreich gefahren sind, wollten wegen Corona lieber im eigenen Land bleiben. Dazu kämen die Camper, die auf Plätzen anderer Bundesländer nicht mehr unterkämen, weil die teilweise nur zur Hälfte belegt werden dürfen.