Interessenten campen für einen Bauplatz in Gutenzell-Hürbel

In der Gemeinde Gutenzell-Hürbel (Kreis Biberach) werden am Mittwoch Bauplätze vergeben. Seit einigen Tagen zelten Interessenten vor dem Rathaus, um einen der begehrten Plätze zu ergattern.

Das sogenannte Windhundeverfahren um Bauplätze in der 1.900-Einwohner- Gemeinde Gutenzell-Hürbel bereitet zahlreichen Bauplatzinteressenten derzeit kalte und schlaflose Nächte. Wer am Mittwochmorgen in der Schlange am weitesten vorne steht, darf als erster einen der 20 zur Verfügung stehenden Bauplätze auswählen. SWR-Reporter Heiner Vaut war vor Ort.

Damit das Verfahren ordentlich abläuft, hatte die Gemeinde schon am Freitagmittag vor dem Rathaus weiße Schilder mit Nummern installieren lassen, um die Bauplätze der Reihe nach zu vergeben.

Diese Nachricht verbreitete sich in der Gemeinde wie ein Lauffeuer. Bereits nach einer halben Stunde waren die ersten 13 Schilder mit Interessenten besetzt. Um auch die kalten Nächte zu überstehen, wurden die Schilder mit zwei Partyzelten überdacht und Heizstrahler installiert.

Der Sportverein stellte sein Partyzelt für die Bauplatzinteressenten in Gutenzell-Hürbel zur Verfügung. SWR Heiner Vaut

Die Wartenden werden von Freunden und Familien mit Essen versorgt und auf ihren Campingliegen immer wieder abgelöst. In einem der Zelte hängt eine Dartscheibe, in dem anderen kann man Fernsehen gucken. Die Stimmung sei gut, heißt es seitens der Interessenten, aber sie hätten auch auf das Campen verzichten können.