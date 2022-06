Der Busunternehmer Klaus Burkhard aus Lindenberg im Allgäu hat sich Dienstag mit drei weiteren Fahrern mit einem Bus und einem Lkw auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze gemacht, um Hilfsgütern zu liefern und Kriegsflüchtlinge ins Allgäu zu holen. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Tina Löschner erklärt er, was für Hilfsgüter er mit an die Grenze zur Ukraine er mitnimmt und wie er die Flüchtlinge aufnehmen will.