Bei Kontrollen der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Wartebereichen hat das Polizeipräsidium Ravensburg am Freitag fünf Bußgeldverfahren eingeleitet. Laut einer Mitteilung wurden in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis insgesamt knapp 1.000 Menschen angesprochen, die vor allem im Wartebereich keinen Mund-Nasen-Schutz oder ihn falsch trugen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. Bei einem Verstoß muss mit einem Bußgeld von 250 Euro gerechnet werden.