Raser werden grenzübergreifend strenger zur Kasse gebeten

Bußgelder aus der Schweiz können künftig auch in Deutschland einfacher eingetrieben werden. Denn Zoll und Polizei in der Schweiz und Deutschland sollen enger zusammenarbeiten.

Deutsche, die in der Schweiz mit dem Auto zu schnell unterwegs sind oder Schweizer, die in Deutschland falsch parken, sollen künftig konsequenter zur Kasse gebeten werden. Der Bundestag hat beschlossen, dass Zoll und Polizei in der Schweiz und Deutschland enger zusammenarbeiten.

Bislang endet die Zuständigkeit von Polizei und Zoll an der Grenze. So war es sehr schwer, die Bußgelder im Nachbarland einzutreiben. Damit ist es ab dem kommenden Jahr vorbei. Dann wird es einfacher, grenzüberschreitend Bußgelder einzutreiben.

Höhere Bußgelder in der Schweiz

Auch Schweizer Autofahrer, die sich auf deutschen Autobahnen ein Rennen liefern, können durch das neue Gesetz besser verfolgt werden. In der Schweiz sind die Bußgelder deutlich höher. Wer dort innerorts bis zehn Stundenkilometer zu schnell ist, zahlt umgerechnet fast 130 Euro.