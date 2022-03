per Mail teilen

In Ravensburg soll es ab Dezember zwei Kleinbusse geben, die per Handy-App gerufen werden können. Zu diesem Thema tagt am Mittwoch der Betriebsausschuss der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe. Zwei Stadtbuslinien würden dafür gestrichen - Hintergrund seien laut Stadtverwaltung zu wenige Fahrgäste. Der neue Busverkehr auf Bestellung hätte dann keine Fahrpläne oder feste Routen mehr. Die Stadt Ravensburg möchte das Angebot unter anderem durch neue Parkgebühren finanzieren.