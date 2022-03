Busfahrer vergisst 72-jährige Frau auf Rastplatz

Ein Busfahrer hat am Freitag eine Frau auf einem Rastplatz in der Nähe von Wangen (Kreis Ravensburg) vergessen. Laut Polizei war die 72-jährige Frau Fahrgast in dem Linienbus, der von Österreich in Richtung München unterwegs war. Nach einer Rast auf dem Parkplatz "Humbrechts" fuhr der Busfahrer mit dem Bus los und ließ die Frau vermutlich versehentlich zurück. Die Frau, die gerade von der Toilette zurückkam, sah den Bus nur noch wegfahren, heißt es in einer Mitteilung. Eine Autobahnstreife sammelte die 72-Jährige ein. 40 Kilometer später gelang es den Beamten den Bus zu stoppen. Die Frau durfte wieder einsteigen und ihre Fahrt in Richtung München fortsetzen. Warum keiner der anderen Businsassen das Fehlen der Frau bemerkte, obwohl alle ihre persönlichen Sachen im Bus lagen, blieb bislang ein ungelöstes Rätsel, so die Polizei.