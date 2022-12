Bus fährt in Friedrichshafen in Bushaltestelle

per Mail teilen

In Friedrichshafen ist ein Stadtbus in eine Bushaltestelle gefahren. Es gibt mehrere Verletzte. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

In Friedrichshafen ist am Montagvormittag ein Stadtbus gegen das Wartehäuschen einer Bushaltestelle geprallt. Polizeiinformationen zufolge war der 38-jährige Fahrer zuvor aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

Bushaltestelle in Friedrichshafen zerstört

Drei Insassen, darunter auch der Busfahrer, wurden leicht verletzt. Insgesamt seien rund 15 Fahrgäste in dem Bus gewesen. Die Polizei schätzt den Schaden an dem zerstörten Wartehäuschen auf rund 10.000 Euro und den Schaden am Bus auf bis zu 40.000 Euro. Die Straße war vorübergehend gesperrt. Der Bus wurde nach dem Unfall abgeschleppt.

Man ermittle nun, ob der Busfahrer in einen Sekundenschlaf gefallen sein könnte, hieß es von der Polizei. Glätte als Unfallursache schließt sie aus.