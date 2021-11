Bundeswehrsoldaten sollen ab kommender Woche in Heimen in Biberach helfen. Sie sollen unter anderem Betten machen, Wäsche verteilen und Versorgungsfahrten erledigen, teilte das Landeskommando Baden-Württemberg mit. In der Oberschwabenklinik in Ravensburg sind bereits seit dieser Woche zwei Sanitätssoldaten in der Pflege von Corona-Patienten im Einsatz.