Fallschirmspringer üben wieder Wasserlandungen vor Bodman-Ludwigshafen

In dieser Woche üben Fallschirmspringer der Bundeswehr wieder Wasserlandungen im Bodensee vor Bodman-Ludwigshafen. Sie springen in rund 400 Metern Höhe aus einem Flugzeug ab.

Diese Woche heißt es wieder: Fallschirmspringer über dem Bodensee! Grund ist eine Übung, bei der 150 Soldaten aus Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) Pflichtsprünge absolvieren und bei Bodman (Kreis Konstanz) die Landung im Wasser üben. Sie erfolgt einer Mitteilung der Bundeswehr zufolge im Bereich des Segelclubs und des Strandbads Bodman.

Sprung ins Wasser kann gefährlich sein

Normalerweise landen Fallschirmjäger auf dem Land. Es kann aber beispielsweise sein, dass sie abgetrieben werden und dann im Wasser landen müssen. Und das ist der Bundeswehr zufolge wesentlich schwieriger. So wirke die Wasseroberfläche beim Auftreffen wie Beton. Zudem müssten die Soldaten ihren Fallschirm schnellstens abschnallen, damit er nicht von einer Böe erfasst wird und den Springer unter Wasser zieht.

Rettung per Sturmboot: Kameraden ziehen einen gelandeten Fallschirmjäger aus dem See. SWR

Einem Sprecher der Bundeswehr in Pfullendorf zufolge treffen die rund 150 Soldaten am Montag zunächst auf dem Flughafen Friedrichshafen erste Vorbereitungen für die Übung. Gesprungen werde dann vermutlich am Dienstag, sofern das Wetter mitspiele - falls nicht, erfolge die Übung "Notverfahren Wasserlandung" an den Folgetagen der Woche.

Es kann laut werden: Bundeswehr bittet um Verständnis

Bei der Übung setzt ein Transportflugzeug die Fallschirmjäger aus 400 Metern Höhe über dem Bodensee ab. Sind sie vor Bodman im Bodensee gelandet, bringen Sturmboote sie wieder an Land. Starten wird der Airbus A400M, der gut 100 Springern Platz bietet, vom Bodensee Airport. Weil er teils tief über Friedrichshafen fliegt, kann es laut werden, so die Stadt. Dasselbe gilt für Orte, die das Flugzeug bis nach Bodman-Ludwigshafen überfliegt.

Das Transportflugzeug Airbus A400M kann rund 100 Springerinnen und Springer aufnehmen. SWR

Unter den Fallschirmjägern seien Soldaten aus ganz Deutschland, aber auch aus dem Ausland, so ein Bundeswehrsprecher in Pfullendorf. Sie werden im dortigen Ausbildungszentrum Spezielle Operationen für besondere militärische Einsätze ausgebildet. Die Bundeswehr rechnet damit, dass bei der Sprungübung ein Soldat ein- bis zweimal springt, öfter nicht.

Fallschirmspringer üben immer wieder am Bodensee

Fallschirmspringerinnen und Fallschirmspringer der Bundeswehr üben immer wieder am Bodensee - unter anderem auch jährlich zeitgleich mit dem Uferfest in Langenargen (Bodenseekreis). Die Sprünge werden dann live kommentiert. Zudem können Besucherinnen und Besucher den Soldaten Fragen stellen.