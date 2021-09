U18-Wahl in Bodman-Ludwigshafen

Die Bundestagswahl naht, viele haben sich noch keine eindeutige Meinung gebildet. Damit Kinder und Jugendliche früh an der politischen Meinungsbildung teilhaben können, gibt es die U18-Wahl.

Neun Tage vor den Erwachsenen sind die jungen Wählerinnen und Wähler dran - am Freitag dürfen sie bei der U18-Wahl ihre Stimme abgeben. Auf den Bundestag hat das Ergebnis aber keinen Einfluss, die Wahl ist symbolisch. An dem Projekt des Bundesjugendrings beteiligen sich auch dieses Jahr wieder Gemeinden, Jugendclubs und Sportvereine in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Meinungsbildung für junge Menschen

Im Kreis Konstanz ist diese Woche eine mobile Wahlkabine unterwegs, sie fährt sieben Stationen an. Am Dienstag war sie an der Uferpromenade in Ludwigshafen am Bodensee. SWR-Reporterin Tina Löschner hat sich bei den Jugendlichen umgehört, was ihnen das Wählen bedeutet und wie sie sich eine politische Meinung gebildet haben.