Bundestagswahl: So hat die Region Bodensee-Oberschwaben gewählt

Am Bodensee und in Oberschwaben ist die CDU überall als Sieger aus der Bundestagswahl hervorgegangen. Auch die AfD legte stark zu. Die Wahlbeteiligung war hoch.

Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben hat die CDU die Bundestagswahl klar gewonnen. Sie setzte sich in allen Wahlkreisen sowohl bei den Erst- als auch Zweitstimmen durch. Alle Direktmandate gehen an die CDU-Kandidaten. Als ein Sieger der Wahl geht aber auch die AfD hervor. Sie ist die zweitstärkste Kraft in der Region und verzeichnete die größten Stimmzuwächse. Auch wenn die FDP am Bodensee und in Oberschwaben deutlich an Zustimmung verloren hat, kommt sie in den Wahlkreisen aber noch über fünf Prozent der Zweitstimmen.

Vier bisherige Bundestagsabgeordnete der Region scheiden aus

Die FDP-Kandidaten Benjamin Strasser und Ann-Veruschka Jurisch scheiden mit dem Scheitern ihrer Partei an der Fünf-Prozent-Hürde aus. Nicht wiedergewählt wurden laut Bundeswahlleiterin Robin Mesarosch und Heike Engelhardt von der SPD. Über die Landeslisten ihrer Parteien zurückkehren in den Bundestag werden Agnieszka Brugger und Anja Reinalter von den Grünen, Martin Gerster und Lina Seitzl, SPD, sowie Alice Weidel, AfD.

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel verdoppelt ihre Erststimmen im Wahlkreis Bodensee

Als erstes vollständig ausgezählt war der Wahlkreis Bodensee. Wie erwartet holte der CDU-Bundestagsabgeordnete Volker Mayer-Lay erneut die meisten Erststimmen. Mit rund 40 Prozent der Stimmen kam er auf knapp zehn Prozentpunkte mehr als 2021. Deutlich an Stimmen hinzugewonnen hat auch die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel in ihrem Heimatwahlkreis. Sie erzielte gut 20 Prozent der Erststimmen. SPD-Kandidat Leon Hahn kam bei den Erststimmen nur auf Rang drei. Bei den Zweitstimmen liegt die SPD sogar noch hinter den Grünen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 84 Prozent.

Auch im Wahlkreis Ravensburg gewinnt die CDU

Auch im Wahlkreis Ravensburg setzte sich die CDU bei Erst- und Zweitstimmen durch. Die zweitstärkste Kraft bei der Stimmverteilung ist die AfD, gefolgt von den Grünen. Die Linke kam bei Erst- und Zweitstimmen auf gut sechs Prozent.

Am Tag nach der Wahl drückte die Ravensburger Grünen-Abgeordnete Agnieszka Brugger Kanzlerkandidat Robert Habeck ihren Respekt aus. Er hatte angesichts des Wahlergebnisses angekündigt, sich aus der Führungsriege der Grünen zurückzuziehen. Er habe die Partei in den vergangenen Jahren zu ihren stärksten Momenten geführt, sagte Brugger dem SWR. Es zeuge von Anstand und Größe, angesichts eines solchen Ergebnisses Verantwortung zu übernehmen.

AfD legt auch im Wahlkreis Biberach deutlich zu

Wie auch in den anderen Teilen in der Region legte die AfD im Wahlkreis Biberach deutlich an Stimmen zu. Sie erzielte einen Stimmenzuwachs von zwölf Prozentpunkten bei den Zweitstimmen und kommt damit insgesamt auf rund 23 Prozent. Die CDU erhielt 38,28 Prozent, die SPD 10,40 Prozent der Zweitstimmen. Für die Sozialdemokraten sind es rund sieben Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2021.

Der bisherige, langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis, Josef Rief, war nicht mehr angetreten. Das Direktmandat holte Wolfgang Dahler. Gegenüber dem SWR sagte er am späten Sonntagabend, er setze auf ein Miteinander in Berlin. Im Großen wie im Kleinen müsse man immer dialogfähig sein. Dahlers augenzwinkerndes Fazit des Wahlkampfes: Er könne keine Gummibärchen mehr sehen.

Konstanzer CDU-Abgeordneter Jung sieht Ergebnis als Vertrauensvorschuss

Im Wahlkreis Konstanz hat der CDU-Abgeordnete Andreas Jung sein Ergebnis aus dem Jahr 2021 noch verbessert. Er holte fast 38 Prozent der Stimmen und damit knapp vier Prozentpunkte mehr als bei der vorherigen Bundestagswahl. Bei den Zweitstimmen zeigt sich in der Region überall ein ähnliches Bild. Auch hier liegt die AfD hinter der CDU auf Platz zwei, gefolgt von den Grünen und der SPD:

Bei SWR Aktuell reagierte der Konstanzer CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung mit Demut auf die bundesweiten Hochrechnungen. Es sei ein Vertrauensvorschuss. Viele Wählerinnen und Wähler wünschten sich, dass sich nun etwas ändere. Die hohe Zustimmung für die AfD sei ein bitterer Beigeschmack.

Wir müssen jetzt eine stabile Koalition der Mitte bilden, und wir müssen in der Mitte die Probleme lösen.

AfD mit 26 Prozent der Zweitstimmen im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen

Im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen vereint die AfD sowohl bei Erst- als auch Zweitstimmen rund 26 Prozent auf sich. An der CDU ist aber auch hier kein Vorbeikommen. Etwas stärker als in anderen Wahlkreisen in der Region schnitt der SPD-Kandidat bei den Erststimmen ab. Robin Mesarosch holte knapp 20 Prozent, sogar ein kleiner Stimmenzuwachs. Wahlsieger ist Thomas Bareiß von der CDU. Er sitzt seit 2005 für den Wahlkreis im Bundestag.

Am bayerischen Bodensee siegt die CSU

Im bayerischen Landkreis Lindau, der zum Wahlkreis Oberallgäu gehört, kam die CSU auf 37,0 Prozent der Zweitstimmen, gefolgt von der AfD mit 16,2 Prozent. Die Grünen wurden drittstärkste Partei mit 13,5 Prozent vor der SPD mit 12,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 83,9 Prozent.

Fast 900.000 Menschen waren am Bodensee, in Oberschwaben, im württembergischen Allgäu und im Kreis Lindau zur Bundestagswahl aufgerufen.