Die Bundestagswahl am Bodensee und in Oberschwaben

Zur Bundestagswahl sind am Sonntag am Bodensee und in Oberschwaben fast 900.000 Wahlberechtigte an die Urnen gerufen. Ergebnisse und Reaktionen gibt es nach 18 Uhr hier.

Am Bodensee, in Oberschwaben und im württembergischen Allgäu sowie im Kreis Lindau sind zur Bundestagswahl am Sonntag fast 900.000 Wahlberechtigte an die Urnen gerufen. Die vorläufigen Ergebnisse der Auszählung werden in der Stadt Friedrichshafen ab 20 Uhr erwartet. 500 Wahlhelferinnen und -helfer sind in den insgesamt 60 Wahlbezirken der Stadt im Einsatz. Der Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen erwartet das Ergebnis erst gegen 21:30 Uhr.

Derzeit 14 Abgeordnete aus der Region im Bundestag

Seit der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren war die Region Bodensee-Oberschwaben mit 14 Abgeordneten im Bundestag vertreten: fünf von der CDU, vier von der SPD, je zwei von FDP und Grünen und einer von der AfD. Diesmal bewerben sich 66 Kandidaten aus der Region, nur knapp ein Viertel von ihnen Frauen. Zur Region Bodensee-Oberschwaben gehören die Wahlkreise



Konstanz

Biberach

Bodensee

Ravensburg

Zollernalb-Sigmaringen

sowie der Kreis Lindau, er gehört zum bayerischen Wahlkreis Oberallgäu.

In der Uni-Stadt Konstanz haben besonders viele Wahlberechtigte diesmal Briefwahl beantragt. Laut Stadt waren es bis Donnerstagmittag rund 29.700 Menschen. Das ist fast die Hälfte aller rund 63.000 Stimmberechtigten in der Stadt. Ausgefüllte Briefwahlunterlagen konnten in Konstanz bereits seit dem 7. Februar im Bürgersaal und in mehreren Ortsteilen abgegeben werden.