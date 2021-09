Hunderttausende in der Region Bodensee-Oberschwaben haben die Wahl

Am Wahlsonntag dürfen insgesamt mehr als 900.000 Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben ihre Stimmen für die Bundestagswahl abgeben. Die Region gilt bislang als CDU-Hochburg.

In Fünf Wahlkreisen geben die Wahlberechtigten in der Region Bodensee-Oberschwaben ihre Stimme für die Bundestagswahl ab. Mit mehr als 202.000 Wahlberechtigten ist der Wahlkreis Konstanz der größte in der Region. Im Wahlkreis Biberach sind rund 160.000 Menschen wahlberechtigt, im Wahlkreis Bodensee rund 171.000. Das Recht zu wählen haben im Wahlkreis Ravensburg 187.000 Bürgerinnen und Bürger und im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen 184.000. Insgesamt sind das rund 900.000 Wahlberechtigte in der Region Bodensee-Oberschwaben.

CDU-Hochburg Region Bodensee-Oberschwaben

Die Wahlkreise gelten bisher noch als CDU-Hochburgen. Zum Beispiel in den Wahlkreisen Konstanz, Biberach und Zollernalb-Sigmaringen ging das Direktmandat seit 1949 bisher immer an die CDU. Im Wahlkreis Bodensee holte der CDU-Kandidat Lothar Riebsamen seit 2009 die meisten Erststimmen. Er tritt dieses Jahr nicht mehr an. In dem Wahlkreis steht also ein Wechsel bevor. Auch im Wahlkreis Ravensburg war seit 2009 immer der jeweilige CDU-Kandidat erfolgreich. Bei dieser Wahl malt sich auch die Kandidatin der Grünen Chancen aus, das Direktmandat zu gewinnen.

Einen Überblick zu den Wahlkreisen in Baden-Württemberg mit Fakten, Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten und der politischen Ausgangslage gibt es hier.