Kommenden Sonntag wird ein neuer Bundestag gewählt. So haben die Bundestagskandidaten aus Oberschwaben und vom Bodensee im Wahlkampf versucht, möglichst viele Menschen zu erreichen.

Es ist ein kurzer, ungewöhnlicher Wahlkampf mitten im Winter. Die Bundestagskandidatinnen und -kandidaten haben nicht viel Zeit, um Wählerinnen und Wähler am Bodensee, im Allgäu und in Oberschwaben anzusprechen.

Wahlplakate aufhängen mit Andreas Jung von der CDU

Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Konstanz, Andreas Jung, hat in der ersten dafür möglichen Nacht begonnen, mit seinem Team in Singen (Kreis Konstanz) Wahlplakate aufzuhängen. Jung sitzt seit 20 Jahren für die CDU im Bundestag und ist Chef der baden-württembergischen Landesgruppe seiner Fraktion.

Er will bei der Bundestagswahl wieder das Direktmandat für den Kreis Konstanz holen. Wie motiviert Andreas Jung ist und für was er kämpft, erzählt er im Video.

"Fünf Minuten Klartext" mit Ann-Veruschka Jurisch von der FDP

Direkt mit Wählerinnen und Wählern ins Gespräch kommen, das will die Bundestagskandidatin der FPD im Wahlkreis Konstanz, Ann-Veruschka Jurisch. Sie ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags.

Im Wahlkampf unterstützt wird sie von den Jungen Liberalen in Konstanz. Von ihnen stammt auch die Idee des Bürgerdialog-Formats "Fünf Minuten Klartext". Auf der Konstanzer Seepromenade stehen an bestimmten Terminen dafür zwei Liegestühle bereit. Fünf Minuten lang können darin Interessierte ein Gespräch mit der FDP-Bundestagsabgeordneten führen. Über ihre Art Wahlkampf zu machen und ihre wichtigsten politischen Anliegen spricht Ann-Verurschka Jurisch im Video.

Warum über diese Parteien berichtet wird Der SWR wendet in seiner Berichterstattung über die Bundestagswahl das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit an. Mehr dazu gibt es hier.

Leon Hahn von der SPD setzt auf Wohnzimmer-Gespräche

In einer Welt, in der viele Menschen in sozialen Netzwerken unterwegs sind und nicht mehr so viel direkt kommuniziert wird, setzt der SPD-Bundestagskandidat aus dem Wahlkreis Bodensee, Leon Hahn, auf Gespräche in Wohnzimmern. Der direkte Austausch sei wahnsinnig wichtig, sagte Hahn gegenüber dem SWR.

Leon Hahn arbeitet derzeit als Unternehmensberater für Altersversorgung. Im Video beschreibt Leon Hahn, wie er die Menschen anspricht und welche Themen ihm wichtig wären, wenn er in den Bundestag einziehen würde.

Auf dem Wochenmarkt mit Agnieszka Brugger von den Grünen

Das schönste am Wahlkampf sei, mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen, sagt auch Agnieszka Brugger von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Wahlkreis Ravensburg. Sie ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags und seit 2018 stellvertretende Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion.

Im Wahlkampf setzt sie unter anderem auf die klassischen Infostände auf den Wochenmärkten. Dort will sie den Menschen Politik erklären und gleichzeitig die Themen, die die Oberschwaben bewegen, mit nach Berlin nehmen. Im Video schildert sie auch, welche Themen ihr wichtig sind.