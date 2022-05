per Mail teilen

Der Biberacher Bundestagsabgeordnete Josef Rief von der CDU ist neuer Vorsitzender der deutsch-österreichischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Mit 56 Mitgliedern zählt sie zu den größten Parlamentariergruppen des Bundestages und hält Verbindung zum Nationalrat in Wien. Rief betonte die vielen Verbindungen zu Österreich. So gehörte ein Teil des Wahlkreises Biberach in früheren Zeiten zu Vorderösterreich.