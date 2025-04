Die Bundespolizei sucht Nachwuchs. Deshalb wirbt sie auf einer Tour durch ganz Deutschland für ihre Berufe. Am Samstag machte sie Halt in Konstanz.

Auf der "X-Perience-Tour" will die deutsche Bundespolizei neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. Am Samstag war sie dafür mit Polizistinnen und Polizisten in Konstanz. Bei ihrem Aktionstag kommt auch eine Virtual-Reality-Brille zum Einsatz.

Mit VR-Brille Polizeieinsätze miterleben

Hautnah dabei, ohne Polizist zu sein, sich bei einem Helikopterflug abseilen, auf der Nordsee mit der Küstenwache patrouillieren oder einen Einsatz mit Wasserwerfern und Polizeipferden erleben. Eine Brille macht das möglich, die eine virtuelle Realität zeigt. Zu sehen sind 360-Grad-Videos, bei denen für den Betrachter das Gefühl entsteht, vor Ort zu sein.

Die Aufnahmen sind bei Übungseinsätzen der Bundespolizei entstanden, so ein Sprecher. Angeschaut werden können acht Videos, die die Aufgaben der Bundespolizei zeigen - vom Grenzschutz bis hin zum Polizeiflugdienst. Am Samstag beantworteten Bundespolizistinnen und -polizisten bei der Aktion am Hafen in Konstanz Fragen zu ihrem Beruf.