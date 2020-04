per Mail teilen

Die Bundespolizei Konstanz weist darauf hin, dass an den Grenzen zur Schweiz und Österreich wegen der Corona-Pandemie nur noch bestimmte Grenzübergänge benutzt werden dürfen. Diese wurden vom Bundesinnenministerium festgelegt. Wer die Grenze anderswo übertrete oder sich während der Überfahrt in einem Auto verstecke, müsse mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro rechnen. Nicht nötige Reisen sollten weiterhin verschoben werden, so die Polizei. Berufspendler und Warenverkehr dürfen die Grenzen weiterhin passieren.