Die Bundespolizei hat in Lindau erneut in Fernreisebussen aus Italien illegal Einreisende aufgegriffen. Für alle endete die Busfahrt entweder in Haft oder mit einer Zurückweisung. Es handelte sich um eine siebenköpfige syrische Familie sowie sechs Männer aus Pakistan, Algerien und Georgien. Erst am Sonntag war bei Lindau eine elfköpfige syrische Familie an der illegalen Einreise gehindert worden.