Am Dienstag ist die IAA in München gestartet, bei der Bundeskanzler Olaf Scholz den Stand des Autozulieferers ZF Friedrichshafen besuchen will. Auf der Messe sind viele chinesische Aussteller vertreten.

Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen gehört zu den Ausstellern auf der internationalen Automobilmesse IAA Mobility, die aktuell in München stattfindet. Die ZF-Unternehmensleitung erwartet am Dienstag hohen Besuch: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich am Messestand informieren.

Auffällig ist, dass sich die Zahl der Aussteller aus China im Vergleich zur Messe 2021 etwa verdoppelt hat. Viele chinesische Hersteller drängen mit ihren Fahrzeugen stärker als bisher auf den deutschen Markt. Davon könnten die Zulieferer in Baden-Württemberg profitieren, sagte Christoph Horn von ZF Friedrichshafen dem SWR:

Scholz besucht ZF-Messestand

Der Bundeskanzler will sich am ZF-Messestand informieren sowie deren Vorstandsmitglieder treffen. Darüber hinaus werde er auch den "Race-Demonstrator" testen, heißt es vom Unternehmen. Das ist eine Fahrzeugattrappe, in der moderne Elektronik, wie sie in einem Auto verbaut wird, wirklichkeitsnah ausprobiert werden kann.

ZF zeigt auch magnetfreien Elektromotor

Scholz möchte sich vor allem ZF-Produkte ansehen, die dazu beitragen, Schadstoff-Emissionen beim Autofahren zu senken, heißt es von einem ZF-Sprecher. Dazu gehört auch ein neuer magnetfreier Elektromotor, der in der Herstellung 50 Prozent weniger CO2 verursacht als herkömmliche Antriebe.

Neben ZF Friedrichshafen sind auch andere Firmen aus der Region auf der IAA vertreten. So ist wie im vergangenen Jahr beispielsweise auch das Unternehmen Lake Fusion Technologies aus Markdorf im Bodenseekreis vor Ort. Es entwickelt unter anderem Software zur Objekt-, Personen- und Umfelderkennung fürs automatisierte Fahren.

Auch die Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Natalie Portman hat sich nach Unternehmensangaben am ZF-Messestand angekündigt.