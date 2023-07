Bundesinnenministerin weiht THW-Regionalstelle in Biberach ein

Bundesinnenministerin Nancy Faeser besuchte am Samstag den Kreis Biberach. Dabei weihte sie unter anderem die neue Regionalstelle des Technischen Hilfswerks (THW) in Biberach ein.

Auf Einladung des Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten und Präsidenten der THW-Bundesvereinigung, Martin Gerster, besuchte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Samstag den Kreis Biberach. Am Vormittag weihten die beiden Politiker die neue THW-Regionalstelle in Biberach offiziell ein. Dabei bedankte sich die Bundesinnenministerin bei den haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des THW. "Sie sind eine wichtige Säule der inneren Sicherheit in Deutschland", so Faeser.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser über die Einweihung der neuen THW-Regionalstelle in Biberach:

Die Aufgaben der THW-Regionalstelle in Biberach

Die Regionalstelle in Biberach koordiniert die Arbeit der Ortsverbände des THW zwischen Ulm und dem Bodensee. Dabei seien die Aufgaben der Regionalstelle vielfältig, heißt es vom THW. Die Beschäftigten kümmern sich zum Beispiel um die Koordinierung der Ausbildung im THW, planen Übungen für den Einsatzfall und kontrollieren die personelle und materielle Einsatzbereitschaft des THW in der Region.

Am Montag nehmen die hauptamtlich Beschäftigten des THW ihre Arbeit in der neuen Regionalstelle auf. Die alte Regionalstelle in Biberach sei im Laufe der Jahre zu klein geworden und "aus allen Nähten geplatzt", sagte Martin Gerster.

Bundestagsabgeordneter Martin Gerster über die Aufgaben der neuen THW-Regionalstelle:

Weitere Programmpunkte beim Besuch der Bundesinnenministerin im Kreis Biberach

Nach der Einweihung der THW-Regionalstelle in Biberach traf sich Nancy Faeser in Ummendorf mit Helferinnen und Helfern im Katastrophenschutz bei einer sogenannten Blauen Matinee, um sich mit ihnen auszutauschen. Am Nachmittag wurde Nancy Faeser in Laupheim bei einer Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion zum Austausch über aktuelle innenpolitische Themen erwartet.