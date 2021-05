Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kritisiert die ständige Beleuchtung der in Bau befindlichen Therme in Lindau. Das Gebäude sei seit Ende November rund um die Uhr hell erleuchtet. Das habe massive Auswirkungen auf die Insekten- und Vogelwelt in dem angrenzenden Landschaftsschutzgebiet. Der BUND hat sich mit seiner Beschwerde an das Umweltministerium und die zuständigen Naturschutzbehörden gewandt. Er fordert, dass die Beleuchtung der Baustelle zur Nachtzeit sofort abgeschaltet oder zumindest stark reduziert wird.