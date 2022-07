Die Hochschule Biberach erhält vom Ministerium für Arbeit und Soziales rund 216.000 Euro für das Weiterbildungsprojekt "Changemaker in der Automobilindustrie". Das teilt der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) mit. In dem in diesem Monat gestarteten Projekt geht es darum, insbesondere mittlere und kleinere Unternehmen noch besser auf den Strukturwandel in der Automobilindustrie einzustellen sowie Weiterbildungsangebote zu verbessern.