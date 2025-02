per Mail teilen

In Dürmentingen im Kreis Biberach ist am Donnerstag ein Mann von einem Bullen schwer verletzt worden. Das Tier attackierte den 58-Jährigen beim Beladen eines Lastwagens.

Ein 1.000 Kilogramm schwerer Bulle hat am Donnerstag in Dürmentingen (Kreis Biberach) einen Arbeiter schwer verletzt. Der Angriff passierte am frühen Morgen.

Der 58-Jährige war laut Polizei gegen 7 Uhr auf einem Gehöft bei Dürmentingen damit beschäftigt, mehrere Rinder in einen Tiertransporter zu verladen. Als er versuchte, vier Tiere aus einem Gehege auf die Ladefläche zu treiben, habe ein tonnenschwerer Bulle ihn angegriffen und mehrmals mit dem Kopf zur Seite gestoßen.

Arbeitskollege rettet den Mann vor 1.000 Kilo Bulle

Der Arbeiter wurde am Rücken und im Bauchbereich getroffen. Hörner hatte das Tier nicht. Ein Arbeitskollege habe den 58-Jährigen über das Geländer aus dem Gefahrenbereich gezogen. Ein Hubschrauber flog den schwerverletzten Mann in eine Klinik. Die Polizei prüft jetzt, wie genau es zu dem Unglück kommen konnte.