Bürgerversammlung zur Zukunft der SRH-Kliniken

In Zusammenhang mit der möglichen Schließung der Krankenhäuser in Pfullendorf und Bad Saulgau lädt die Geschäftsführung der SRH-Klinken Kreis Sigmaringen zu einer Bürgerversammlung ein. Der Termin findet am Freitagabend in der Göge-Halle in Hohentengen statt. Die Geschäftsführung hatte Anfang der Woche angekündigt, die Krankenhäuser in naher Zukunft schließen zu wollen. Die Pläne sind Teil eines medizinischen Konzepts, wonach die komplette stationäre Versorgung der bisherigen drei Klinik-Standorte im Kreis Sigmaringen künftig im Krankenhaus in Sigmaringen gebündelt werden soll. Ein Weiterbetrieb der beiden Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf sei auf Dauer nicht finanzierbar, heißt es in dem Konzept. Die Pläne hatten heftige Kritik ausgelöst.