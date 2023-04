In der Region Bodensee-Oberschwaben stehen am Sonntag drei Bürgermeisterwahlen an. Gewählt wird in Tettnang und Heiligenberg im Bodenseekreis sowie in Eberhardzell im Kreis Biberach.

In gleich drei Kommunen sind die Bürgerinnen und Bürger in der Region Bodensee-Oberschwaben am Palmsonntag an die Wahlurnen gebeten: In Tettnang im Bodenseekreis steht eine Stichwahl an, in Heiligenberg (Bodenseekreis) und Eberhardzell (Kreis Biberach) steht jeweils ein Kandidat zur Wahl.

Stichwahl in Tettnang im zweiten Wahlgang

In Tettnang wird im zweiten Wahlgang zwischen Regine Rist und Florian Bargmann entschieden, drei Kandidaten hatten sich nach dem ersten Wahlgang Mitte März zurückgezogen. Es meldeten sich auch keine neuen Kandidaten. Rist und Bargmann hatten im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten. Der bisherige Bürgermeister Bruno Walter tritt nicht wieder an.

Regine Rist (parteilos) ist derzeit Ortsvorsteherin von Taldorf, einem Teilort von Ravensburg. Sie wolle "Tettnang gestalten, weiterentwickeln und zukunftsfähig machen", heißt es auf ihrer persönlichen Homepage. Florian Bargmann plant laut Homepage unter anderem, "Tettnang als attraktive Heimat für alle Generationen" weiterzuentwickeln.

Wahlen ohne Gegenkandidaten in Heiligenberg und Eberhardzell

In Heiligenberg steht Denis Lehmann, der bisherige Hauptamtsleiter der Gemeinde, als alleiniger Bewerber auf dem Stimmzettel. In Eberhardzell tritt der amtierende Bürgermeister Guntram Grabherr (parteilos) ebenfalls ohne Gegenkandidaten erneut an. Der 59-Jährige will nach eigenen Angaben in seiner zweiten Amtszeit die "Identität der Ortschaften bewahren und Vereine unterstützen", falls er wiedergewählt werden sollte.