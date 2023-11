Spannung in Bad Saulgau, nur ein Kandidat in Isny

In Bad Saulgau und in Isny im Allgäu sind am Sonntag Bürgermeisterwahlen. In Isny ist der Amtsinhaber der einzige Kandidat. Spannend dürfte es in Bad Saulgau werden, zwei Kandidaten stehen zur Wahl.

Gleich zwei Mal wird am Sonntag in der Region Bodensee-Oberschwaben gewählt: Rainer Magenreuter bewirbt sich zum dritten Mal um das Bürgermeisteramt in Isny im Allgäu. In Bad Saulgau gehen Roland Schmidt und Raphael Osmakowski-Miller ins Rennen. Beide sind in der Stadt bestens bekannt. Ein Stadtbaumeister und ein Polizist wollen Schultes werden Roland Schmidt ist seit drei Jahren Stadtbaumeister in Bad Saulgau. Er wirbt für sich auf seiner Internetseite mit den Schlagworten: "Verlässlich, wertschätzend, dynamisch". Bürgermeisterkandidat in Bad Saulgau: Roland Schmidt. Roland Schmidt Sein Mitbewerber Raphael Osmakowski-Miller überschreibt seinen Internetauftritt mit dem Slogan: "Mit Leidenschaft für Bad Saulgau". Der 53-Jährige ist Polizeibeamter im Revier Bad Saulgau und ehrenamtlicher Bürgermeister in Beuron. Er ist auch Vorsitzender der Narrenzunft von Bad Saulgau. Bürgermeisterkandidat in Bad Saulgau: Raphael Miller-Osmokowski Bild Raphael Miller Osmokowski Amtsinhaberin in Bad Saulgau hört auf Beide Kandidaten wollen Nachfolger von Doris Schröter werden. Die amtierende Bürgermeisterin hatte schon zu Jahresbeginn angekündigt, sich nach ihrer zweiten Amtsperiode nicht mehr zur Wahl zu stellen. Schröter war erstmals im Jahr 2007 zur Rathauschefin gewählt worden. Sie setzte sich damals im zweiten Wahlgang mit 53,2 Prozent der Stimmen durch. Acht Jahre später wurde sie mit 77,6 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Für einen Wahlsieg braucht es die absolute Mehrheit Für einen Wahlsieg am Sonntag muss ein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen. Sollte dies nach Auszählung der Stimmen nicht der Fall sein, wird am 3. Dezember erneut gewählt. Bei einem zweiten Wahlgang entscheidet die einfache Mehrheit In Bad Saulgau dürfen am Sonntag knapp 14.000 Wahlberechtigte abstimmen. Die Stadt zählt rund 18.000 Einwohner. In Isny steht nur ein Name auf dem Stimmzettel In der Allgäustadt Isny sind es fast 11.800 Bürgerinnen und Bürger, die wählen dürfen. Wie viele das tun werden, ist die wohl einzig spannende Frage. Zur Wahl steht nur Amtsinhaber Rainer Magenreuter. Er ist seit 2008 Rathauschef in Isny und wird nach der Wahl seine dritte Amtszeit antreten. Rathauschef und Bürgermeisterkandidat in Isny im Allgäu: Rainer Magenreuter. Stadtverwaltung Isny Wahlkampf ohne Konkurrenz Obwohl er keinen Gegenkandidaten hatte, war Magenreuter in den zurückliegenden Wochen auf Wahlkampftour in der Stadt und den Ortsteilen. Der 57-Jährige beschreibt auf der Homepage der Stadt die zukünftigen Aufgaben aus seiner Sicht: "Der Klimawandel, die Erweiterung des Wohnungsangebots, die Flüchtlingsproblematik, Erweiterungen unserer Unternehmen und vieles mehr".