Klarer Wahlsieg in Pfullendorf - enges Rennen in Gaienhofen

Drei Bürgermeisterwahlen haben am Sonntag in der Region Bodensee-Oberschwaben stattgefunden. In Pfullendorf gab es einen Wahlsieger, in Gaienhofen ein knappes Rennen, in Altshausen wurde der Amtsinhaber wiedergewählt.

Drei Bürgermeisterwahlen gab es am Sonntag in der Region: eine mit klarem Wahlsieger, eine mit Bestätigung des Amtsinhabers und die andere mit einem engen Rennen. Die Pfullendorfer (Kreis Sigmaringen) haben einen neuen Bürgermeister gewählt. Der CDU-Politiker Ralph Gerster wird Nachfolger von Amtsinhaber Thomas Kugler. Der 51-jährige gebürtige Überlinger Ralph Gerster bekam mit 77 Prozent der abgegebenen Stimmen laut vorläufigem Wahlergebnis eine deutliche absolute Mehrheit der Pfullendorfer. Thomas Kugler (links) beglückwünscht Diana Gerster und den Wahlsieger und neuen Bürgermeister der Stadt Pfullendorf Ralph Gerster. Anthia Schmitt Der Diplom-Verwaltungswirt ist seit 2010 Bürgermeister der Gemeinde Herdwangen-Schönach und setzte sich gegen zwei weitere Kandidaten und eine Kandidatin durch. Amtsinhaber Thomas Kugler trat nach 16 Jahren nicht nochmal als Bürgermeister an. Gaienhofen: Keine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang Auch in der Gemeinde Gaienhofen auf der Halbinsel Höri im Kreis Konstanz konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme bei der Bürgermeisterwahl abgeben. Dort erreichte jedoch laut vorläufigem Endergebnis niemand der insgesamt sechs Kandidaten und Kandidatinnen die im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit. Auch dort trat der Amtsinhaber, Uwe Eisch, nach drei Amtszeiten nicht mehr an. Nun wird es einen zweiten Wahlgang geben. Drei Kandidatinnen und Kandidaten mit Chancen Die meisten Stimmen in Gaienhofen (knapp 30 Prozent) erreichte Frank Schweitzer (parteilos). Der Diplomingenieur für Architektur reagierte auf seiner Internetseite erfreut über den ersten Wahlgang. Das Ergebnis mache ihn bereits sehr stolz, so Schweitzer. Mit 20 Prozent der Stimmen kam der Diplomverwaltungswirt Heiko de Vita auf Rang zwei knapp vor Derya Yildirim (SPD) auf Rang drei. Ein zweiter Wahlgang soll am 6. November klären, wer den Chefsessel im Rathaus besetzen darf. Kandidatinnen und Kandidaten können sich laut Gemeinde bis zum 28. Oktober 2022 um das Amt bewerben. Drei Kandidatinnen und Kandidaten hätten bereits angekündigt, erneut anzutreten, so die Gemeinde. Ein enges Rennen war das in Gaienhofen im ersten Wahlgang. Screenshot wahlergebnisse.komm.one Amtsinhaber in Altshausen klar bestätigt In Altshausen (Kreis Ravensburg) wurde Amtsinhaber Patrick Bauser (parteilos) mit über 95 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang bestätigt. Einziger offizieller Mitbewerber war Samuel Speitelsbach (parteilos), der immer wieder bei Bürgermeisterwahlen antritt. Die Wahlbeteiligung lag bei 33 Prozent, teilte die Gemeinde dem SWR mit. Für weitere acht Jahre ist Bauser somit Bürgermeister der kleinen Gemeinde.