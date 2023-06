In zwei von drei oberschwäbischen Gemeinden sind am Sonntag neue Bürgermeister gewählt worden: Manuel Kern in Krauchenwies und Philipp Bürkle in Ochsenhausen. In Ostrach fiel keine Entscheidung.

