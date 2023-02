Bürgermeisterwahl in Maselheim

Die Bürgerinnen und Bürger von Maselheim im Kreis Biberach wählen am Sonntag einen neuen Bürgermeister. Elmar Braun von den Grünen tritt nach vier Amtsperioden nicht mehr an. Bei seiner Wahl 1991 war er der erste Bürgermeister Deutschlands mit dem Parteibuch der Grünen. Um seine Nachfolge bewerben sich drei unabhängige Kandidaten. Zur Wahl am Sonntag stellen sich Unternehmer Thomas Ruf aus dem Maselheimer Teilort Sulmingen, Sozialpädagoge Christian Fischer aus Baustetten sowie Marc Hoffmann, Ortsvorsteher von Altheim bei Schemmerhofen. Ihre Wahlkampfthemen in den vergangenen Wochen waren Hochwasserschutz, Kinderbetreuung, Digitalisierung und Breitbandausbau. Braun war 32 Jahre Bürgermeister von Maselheim Mit Elmar Braun verlässt ein grünes Urgestein das Rathaus der Gemeinde Maselheim mit ihren 4.700 Einwohnern. 32 Jahre war er im Amt. Außerdem ist er seit 37 Jahren Mitglied des Biberacher Kreistages. Als Rathauschef war er beliebt, er habe gut mit dem Gemeinderat zusammengearbeitet, heißt es. Der heute 66-Jährige gilt als menschennah, offen und umtriebig. Vom Biolaboranten zum Rathauschef Vor seiner Zeit als Maselheimer Bürgermeister war Elmar Braun Biolaborant und freigestellter Betriebsrat bei einem Pharmaunternehmen. Er stammt von einem Bauernhof im Maselheimer Teilort Sulmingen, hat seit 1983 das Parteibuch der Grünen und ist ein Freund von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der sich auch zu seiner offiziellen Verabschiedung am 28. April angekündigt hat. Braun übergibt Amtsgeschäfte "mit ruhigem Gewissen" Seinem Nachfolger hinterlasse er ein ordentlich bestelltes Feld, sagte Braun jüngst dem SWR mit Blick auf die Finanzen und die Infrastruktur. Er übergebe die Amtsgeschäfte daher mit ruhigem Gewissen. Sollte keiner der drei Kandidaten im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit bekommen, folgt am 5. März der zweite Wahlgang.