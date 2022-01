per Mail teilen

In Meckenbeuren im Bodenseekreis wird voraussichtlich am 15. Mai ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Das teilte die Gemeinde mit. Der Gemeinderat müsse dem Termin noch zustimmen, danach werde die Stelle ausgeschrieben. Die amtierende Bürgermeisterin Elisabeth Kugel hatte vergangene Woche ihren Rücktritt angekündigt. Als Begründung nannte sie die hohe Belastung durch das Amt. Kugel soll die Geschäfte in Meckenbeuren noch bis Anfang Juni leiten.