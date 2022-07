Bürgermeisterwahl am Sonntag

Die Bürgerinnen und Bürger in Bodnegg (Kreis Ravensburg) wählen am Sonntag einen neuen Bürgermeister. Die Wahl hatte zwischenzeitlich für Aufregung gesorgt, weil Amtsinhaber Christof Frick nicht mehr zur Wahl antrat. Frick hatte Mitte Juni kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist erklärt, dass er seine Kandidatur zurückzieht. Er begründete den Schritt mit Unstimmigkeiten mit dem Gemeinderat. In der Gemeinde bezweifelten daraufhin viele, ob sich noch eine Kandidatin oder ein Kandidat findet. Es meldeten sich vier Bewerber. Einer von ihnen hat mittlerweile erklärt, doch nicht antreten zur wollen. Er steht trotzdem auf dem Wahlzettel, weil er zu spät zurückgezogen habe, so die Wahlleiterin.