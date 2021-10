per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ermittelt gegen einen mutmaßlichen "Reichsbürger". Er soll mit falschen Behauptungen mehrere Bürgermeister im Kreis Ravensburg verleumdet haben.

Nach diversen Verleumdungsschreiben gegen Bürgermeister im Kreis Ravensburg ist ein 62-jähriger Mann aus Wolfegg (Kreis Ravensburg) ins Visier der Ermittler geraten. Der Tatverdächtige dürfte der sogenannten "Selbstverwalter- und Reichsbürgerszene" zuzuordnen sein, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg. "Selbstverwalter" verstehen sich als diesem Staat nicht zugehörig und erklären ihren "Austritt" aus der Bundesrepublik. "Reichsbürger" argumentieren ähnlich, sie leugnen die Legitimität und Souveränität der Bundesrepublik Deutschland.

Falsche Fakten

Der 62-Jährige wird verdächtigt, im Juli mehrere Schreiben mit verunglimpfendem Inhalt in der Region verteilt zu haben. Darin sprach er laut Staatsanwaltschaft den Bürgermeistern mehrerer kleiner Gemeinden im Landkreis Ravensburg deren Legitimität ab, unterstellte ihnen, diverse Straftaten begangen zu haben und untermauerte dies mit falschen Fakten. Auch die Leitungen der Finanzämter Ravensburg, Sigmaringen und Konstanz wurden in den Schreiben angegriffen. Knapp zehn solcher Briefe liegen der Polizei vor, wie viele tatsächlich in Umlauf gebracht wurden, könne nicht abschließend gesagt werden.

Beweismaterial bei Durchsuchung gefunden

Wie die Staatsanwaltschaft berichtet, fanden die Ermittler bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes umfangreiches Beweismaterial, unter anderem vorbereitete Briefe. Ermittelt wird gegen den 62-Jährigen jetzt wegen übler Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens.